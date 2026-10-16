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Главная / Бизнес /

За девять месяцев продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 58%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Продажи слабоалкогольной продукции за девять месяцев снизились до 548 800 декалитров (дал), что на 58% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Крепкие спиртные напитки покупали примерно на том же уровне, что и в 2025 г. Всего за отчетный период их реализовано 87,85 млн дал (+1%). Потребление водки снизилось на 0,5% до 53,61 млн дал, а коньяка – на 2,6% до 8,98 млн дал.

Продажи виноградного вина снизились на 2,7% – до 40,59 млн дал. Потребность в игристом у россиян наоборот выросла, но всего на 4,3% – до 15,09 млн дал. Ликерных вин было куплено на 8,4% меньше – 797 500 дал. Плодовой продукции магазины реализовали на 34,5% меньше – всего 1,29 млн дал. Информации по пиву и напиткам брожения ведомство не привело.

С января по июль Россия экспортировала более 4,5 млн литров водки на сумму около $34 млн. Объем поставок вырос на 9% в стоимостном выражении год к году. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Россия вывезла водки на 17% больше в натуральном выражении и в 1,5 раза – в стоимостном. В «Агроэкспорте» отметили, что Москва находит новые рынки для поставок.

1 сентября «Ведомости» писали, что в России снижается количество баров. По данным на август этого года, всего по стране их 5900, подсчитала 2ГИС. По ее оценкам, это на 6% меньше, чем было год назад. При этом динамика зависит от конкретного мегаполиса. К примеру, в Краснодаре число таких заведений сократилось на 10% до 285 шт., а в Омске – на 7% до 101.

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