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Главная / Бизнес /

С января по июль российский экспорт водки вырос на 9%

Ведомости
Ведомости
Ведомости

С января по июль Россия экспортировала более 4,5 млн литров водки на сумму около $34 млн. Объем поставок вырос на 9% в стоимостном выражении год к году, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в Telegram-канале.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Россия вывезла водки на 17% больше в натуральном выражении и в 1,5 раза – в стоимостном. В «Агроэкспорте» отметили, что Москва находит новые рынки для поставок.

Больше всего водки Россия поставила Казахстану – на $10,6 млн. На втором месте по импорту российского крепкого напитка находится Азербайджан – на $4,6 млн, а затем идет Грузия – на $4,2 млн. Всего Россия поставила водку в более чем 30 стран мира.

По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск водки в России в январе – июле 2026 г. снизился на 4,6%, а коньяка – на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. За семь месяцев в стране произвели 36,142 млн дал водки против прежних объемов, а выпуск коньяка составил 3,726 млн дал. В целом выпуск алкогольной продукции в России за отчетный период снизился на 2,4% и составил 624,904 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшилось на 3,1% до 54,712 млн дал.

1 сентября «Ведомости» писали, что в России снижается количество баров. По данным на август этого года, всего по стране их 5900, подсчитала 2ГИС. По ее оценкам, это на 6% меньше, чем было год назад. При этом динамика зависит от конкретного мегаполиса. К примеру, в Краснодаре число таких заведений сократилось на 10% до 285 шт., а в Омске – на 7% до 101.

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