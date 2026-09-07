С января по июль российский экспорт водки вырос на 9%

1 сентября «Ведомости» писали, что в России снижается количество баров. По данным на август этого года, всего по стране их 5900, подсчитала 2ГИС. По ее оценкам, это на 6% меньше, чем было год назад. При этом динамика зависит от конкретного мегаполиса. К примеру, в Краснодаре число таких заведений сократилось на 10% до 285 шт., а в Омске – на 7% до 101.