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В России упало производство водки и коньяка

Ведомости

Выпуск водки в России в январе – июле 2026 г. снизился на 4,6%, а коньяка – на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

За семь месяцев в стране произвели 36,142 млн дал водки против прежних объемов, а выпуск коньяка составил 3,726 млн дал. Выпуск виноградного вина уменьшился на 11,3% до 18,554 млн дал. Производство ликерных вин сократилось на 36,1% до 479 200 дал, плодовой продукции – на 34,6% до 569 600 дал.

При этом производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом увеличилось на 64,2%, достигнув 19 600 дал. Выпуск ликеро-водочных изделий вырос на 7,7% до 10,437 млн дал. Производство напитков брожения снизилось на 1,8% до 542,129 млн дал.

Производство пива в России превысило потребление почти на 200 млн дал

Бизнес / Торговля и услуги

Выпуск пива в январе – июле уменьшился на 1,7% до 463,737 млн дал, а производство пивных напитков сократилось на 3,7% до 69,323 млн дал. В то же время производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 9,7% до 9,069 млн дал.

В целом выпуск алкогольной продукции в России за отчетный период снизился на 2,4% и составил 624,904 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшилось на 3,1% до 54,712 млн дал.

За первое полугодие 2026 г. производство сидра и медовухи в России за год выросло на 11,4% и 7,2%, а водки и пива – снизилось на 4% и 2,3% соответственно. Было произведено 519,3 млн дал, что на 3,1% ниже января – июня 2025 г. Алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выпустили на 6,8% меньше – 68,8 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 2,2%. Розлив ликеро-водочных изделий вырос на 9,9%, а вот ликерных вин – упал на 31,6%. Слабоалкогольной продукции стало меньше на 36,8%. Что касается виноградных вин, то их производство упало на 12,6% до 15,4 млн дал. Пивных напитков выпустили на 4,4% ниже год к году. Производство пуаре снизилось на 14,3%.

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