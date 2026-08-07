В России упало производство водки и коньяка

За первое полугодие 2026 г. производство сидра и медовухи в России за год выросло на 11,4% и 7,2%, а водки и пива – снизилось на 4% и 2,3% соответственно. Было произведено 519,3 млн дал, что на 3,1% ниже января – июня 2025 г. Алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выпустили на 6,8% меньше – 68,8 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 2,2%. Розлив ликеро-водочных изделий вырос на 9,9%, а вот ликерных вин – упал на 31,6%. Слабоалкогольной продукции стало меньше на 36,8%. Что касается виноградных вин, то их производство упало на 12,6% до 15,4 млн дал. Пивных напитков выпустили на 4,4% ниже год к году. Производство пуаре снизилось на 14,3%.