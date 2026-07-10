Производство пива в России превысило потребление почти на 200 млн дал

Производство пива в России превысило потребление почти на 200 млн далРазрыв между показателями растет на фоне снижения спроса и роста цен на этот напиток
Выпуск пива и пивных напитков в России по итогам 2025 г. сократился на 0,8% до 901 млн дал, следует из информации Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом, как отмечают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) со ссылкой на данные службы, розничные продажи этого товара снизились на 15,7% до 702,6 млн дал. Получается, что разрыв между двумя показателями за год увеличился в 2,6 раза – с 75 млн дал в 2024 г. почти до 200 млн дал в прошлом году. В январе – июне производство такой продукции сократилось еще на 2,3% год к году до 385,1 млн дал, говорится в отчетности РАТК. Розничные продажи за этот период, правда, уменьшились лишь на 0,2% до 290,4 млн дал.
Производство следует за потреблением с некоторым опозданием, объясняет такую динамику независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Он напоминает, что компании в прошлом году уже начали сокращать выпуск пива из-за резкого падения розничных продаж. Первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский, в свою очередь, отмечает, что часть дополнительных объемов была произведена еще до повышения акцизов, чтобы успеть отгрузить продукцию на более выгодных условиях. Данный сбор на пиво крепостью 0,5–8,6% с 1 января 2025 г. вырос с 26–27 руб. за литр до 30 руб. В этом году он достиг 33 руб.