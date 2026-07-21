В России растет выпуск ароматизированного сидра

Одновременно падает и производство виноградосодержащей продукции без добавления этилового спирта (к таковым относятся, например, винные напитки), по данным РАТК. За два года оно сократилось почти в 10 раз – до 59 000 дал. В первом полугодии 2026 г. выпуск этой категории уменьшился еще на 47,1% а год к году – до 25 800 дал. Похожая ситуация наблюдается и с плодовой продукцией (в эту категорию входит фруктовое вино). В 2023–2025 гг. ее производство снизилось более чем в 6 раз до 1,9 млн дал. За шесть месяцев этого года падение составило 36,8% до 485 900 дал.