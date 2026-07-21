В России растет выпуск ароматизированного сидра

В России растет выпуск ароматизированного сидраПроизводители фруктового вина стали переходить в эту категорию из-за роста акцизов
Производство ароматизированного фруктового сидра в России за два года выросло более чем втрое – с 3,15 млн дал в 2023 г. до 9,54 млн дал в прошлом году. Такие данные приводятся в отчетности Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом, как следует из документа, выпуск других напитков этой же категорий за этот же период снизился: классического сидра – на 6,9% до 3,52 млн дал, а фруктового – на 36,6% до 4,21 млн дал.
Одновременно падает и производство виноградосодержащей продукции без добавления этилового спирта (к таковым относятся, например, винные напитки), по данным РАТК. За два года оно сократилось почти в 10 раз – до 59 000 дал. В первом полугодии 2026 г. выпуск этой категории уменьшился еще на 47,1% а год к году – до 25 800 дал. Похожая ситуация наблюдается и с плодовой продукцией (в эту категорию входит фруктовое вино). В 2023–2025 гг. ее производство снизилось более чем в 6 раз до 1,9 млн дал. За шесть месяцев этого года падение составило 36,8% до 485 900 дал.