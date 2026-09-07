Объемы производства алкоголя продолжают снижаться
С начала года в России произвели 684,11 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие выводы сделал Росалкогольтабакконтроль (РАТК).
Алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи произвели на 13,1% меньше – всего 90,71 дал. Крепких спиртных напитков по итогам периода получили на 10,9% меньше – 59,83 млн дал. Напитков брожения стало меньше на 6,3%, их объем составляет 593,4 млн дал, 507,61 млн из которых – пиво. Выпуск ликеро-водочных изделий почти не изменился – 11,41 млн дал против 11,40 млн дал годом ранее.
Отдельно производство водки упало на 12,1%, до 39,61 млн дал, а коньяка – на 16,8%, до 4,04 млн дал. Слабоалкогольной продукции по итогам семи месяцев российские алкогольные компании получили в два раза меньше год к году – 495 600 дал. Выпуск виноградного вина снизился на 14,8%, а ликерного – на 42,6%. Игристого произвели на 14,6% меньше.
На 0,8% выросло производство сидра и на 2,4% – медовухи. Выпускать пуаре компании стали меньше на 2,4% год к году. Пивные напитки тоже делают в меньших количествах – на 7,9%, до 75,90 млн дал.
По данным федерального центра «Агроэкспорт» с января по июль Россия экспортировала более 4,5 млн литров водки на сумму около $34 млн. Объем поставок вырос на 9% в стоимостном выражении год к году. Больше всего водки Россия поставила Казахстану – на $10,6 млн. На втором месте по импорту российского крепкого напитка находится Азербайджан – на $4,6 млн, а затем идет Грузия – на $4,2 млн.