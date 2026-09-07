Объемы производства алкоголя продолжают снижаться

По данным федерального центра «Агроэкспорт» с января по июль Россия экспортировала более 4,5 млн литров водки на сумму около $34 млн. Объем поставок вырос на 9% в стоимостном выражении год к году. Больше всего водки Россия поставила Казахстану – на $10,6 млн. На втором месте по импорту российского крепкого напитка находится Азербайджан – на $4,6 млн, а затем идет Грузия – на $4,2 млн.