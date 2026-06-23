О чем говорил Путин в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений

О чем говорил Путин в Кремле с выпускниками военно-учебных заведенийУдары БПЛА, переговоры с Зеленским, ход спецоперации
- Отношения РФ и стран Запада
- Попытки диалога с Киевом
- О ДНР и ЛНР
- Успехи российской армии
- Атаки беспилотников на регионы РФ
После выступления перед выпускниками военных академий и вузов силовых структур в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин пообщался с ними в неформальной обстановке за бокалом шампанского. «Ведомости» собрали главные тезисы беседы.
Об отношениях с Западом
Путин отметил, что на Западе набирают обороты силы, не желающие конфронтации с Москвой, публично заявляющие о своем желании выстраивать отношения с Россией. Он привел в пример Германию, где «катастрофически снижается» рейтинг политических сил, выступающих за агрессию против РФ.
«И наоборот, все те, кто хотят с нами наладить нормальные отношения, хотят прекратить бесконечную гонку с целью нанести России стратегическое поражение, они все поднимаются, кто хочет с нами нормально общаться. Я думаю, так и будет, выстроится в конце концов», – отметил президент.
Глава государства обратил внимание, что пока страны Запада не допускают ударов по России со своей территории, поскольку понимают, что за этим последует ответ со стороны Москвы.
«Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», – отметил он.
О киевском режиме
Комментируя «открытое письмо» президента Украины Владимира Зеленского, Путин отметил, что такие обращения не способствуют созданию условий для переговорного процесса, а лишь создают конфликтный потенциал.
«Вот он [Зеленский] направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» – сказал Путин.
Президент отметил, что на Украине к власти пришел «сумасшедший, антироссийский режим». Новая власть начала боевые действия на Донбассе с применением авиации, танков и артиллерии.
«Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться. <...> Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя или частью русского мира, для которых русский язык родным является, они чувствуют себя частью этой истории», – сказал российский лидер.
Путин напомнил, что Киеву говорили уйти из Донбасса еще в 2022 г.
«Они [жители Донбасса] провели референдум, они заявили о собственном государстве, о суверенном. В полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Первая статья устава ООН гласит: каждый народ имеет право на самоопределение. Вот люди, проживающие в Донбассе, в Донецкой республике, в Луганской, воспользовались своим правом, предоставленным им международным правом, уставом Организации Объединенных Наций. Объявили о независимости. Они имели право», – подчеркнул президент.
О ходе спецоперации и налетах БПЛА
Наряду с этим сейчас российская армия почти полностью установила контроль над Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), добавил президент.
По словам Путина, российские военнослужащие «поджимают» противника на всех участках боевых соприкосновений.
«Нет ни одного места, где было бы наоборот», – сказал президент.
Комментируя беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в российских регионах, Путин отметил, что их цель – раскачать общество.
«Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил», – подчеркнул российский лидер.
В ходе своего выступления перед выпускниками военных вузов Путин также заявил об открытой подготовке стран НАТО к войне с Россией, сообщил об апробации в боевых условиях более тысячи образцов оружия и техники, а также обозначил роль офицерского корпуса как главной составляющей успеха в спецоперации.