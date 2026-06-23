О чем говорил Путин в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений

«Вот он [Зеленский] направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» – сказал Путин.