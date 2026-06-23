Путин: «открытое письмо» Зеленского создает только конфликтный потенциал

5 июня Зеленский опубликовал письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с Путиным. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Российский президент прокомментировал письмо на пленарном заседании. Говоря про упоминание возраста в письме, Путин отметил, что главным является не возраст человека, а его способность эффективно работать. В ответ на слова про время пребывания у власти Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы. Кроме того, глава государства заявил, что украинская сторона сама придала отношениям между лидерами публичный характер.