Путин: «открытое письмо» Зеленского создает только конфликтный потенциал
Обращения, подобные «открытому письму» президента Украины Владимира Зеленского, не способствуют созданию условий для переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.
По словам Путина, подобные заявления создают только конфликтный потенциал.
«Вот он [Зеленский] направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» – задался вопросом российский лидер.
5 июня Зеленский опубликовал письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с Путиным. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Российский президент прокомментировал письмо на пленарном заседании. Говоря про упоминание возраста в письме, Путин отметил, что главным является не возраст человека, а его способность эффективно работать. В ответ на слова про время пребывания у власти Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы. Кроме того, глава государства заявил, что украинская сторона сама придала отношениям между лидерами публичный характер.
Президент России также тогда заявил, что смысла в личной встрече с украинским лидером пока нет. Российский лидер отметил, что переговоры будут возможны, когда будут достигнуты долгосрочные договоренности. Он также рассказал о звонке неназванного российского бизнесмена, который в прошлом месяце посетил Киев. На встрече с ним украинские власти якобы выразили готовность провести переговоры.