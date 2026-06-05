Путин рассказал, что Песков «подсунул» ему письмо Зеленского

В ответ на слова про время пребывания у власти Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы. «Но на выборы надо идти. Не бояться. И действовать всегда в рамках основного закона. Если удерживать власть вне рамок Конституции – это узурпация. Всем советую ходить на выборы», – отметил Владимир Путин.