Путин рассказал, что Песков «подсунул» ему письмо Зеленского

Путин рассказал, что Песков «подсунул» ему письмо ЗеленскогоПрезидент РФ посоветовал украинскому лидеру не бояться идти на выборы
Президент России Владимир Путин прокомментировал опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским открытое письмо. Соответствующие заявления он сделал на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
«Песков вчера показал мне письмо Зеленского, я посмотрел с утра эту бумажку, подсунул, я ее посмотрел», – сказал российский лидер. Комментируя упоминание возраста в письме, Путин отметил, что главным является не возраст человека, а его способность эффективно работать.
В ответ на слова про время пребывания у власти Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы. «Но на выборы надо идти. Не бояться. И действовать всегда в рамках основного закона. Если удерживать власть вне рамок Конституции – это узурпация. Всем советую ходить на выборы», – отметил Владимир Путин.
Президент также выразил недоумение тем, что Зеленский не рассматривает администрацию президента США Дональда Трампа в качестве возможного гаранта будущих соглашений по Украине.
Кроме того, глава государства заявил, что украинская сторона сама придала отношениям между лидерами публичный характер. «Украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям публичный аспект, что, на мой взгляд, неправильно. Это дает мне право сказать о некоторых вещах, о которых никто не знает», – сказал президент.
Путин сообщил, что один из российских бизнесменов 21 мая встречался с Зеленским в Киеве. По его словам, уже на следующий день украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске.
Отвечая на вопрос о возможной встрече с Зеленским, Путин заявил, что не видит в ней смысла до выработки конкретных решений по урегулированию конфликта. «Не вижу смысла нам встречаться. Смысл украинской стороны – остановить наше наступление, а нам нужны договоренности», – сказал он.