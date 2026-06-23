Путин: российские военные «добирают» Константиновку
Сейчас российская армия почти полностью взяла под контроль Константиновку в Донецкой народной республике. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений страны.
«Наши вот ребята сейчас добирают практически Константиновку», – сказал глава государства.
17 июня Минобороны РФ сообщало, что штурмовые подразделения группировки «Юг» заняли 96 зданий в Константиновке и продолжают вести бои в юго-западной части города.