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Главная / Политика /

Путин: российские военные «добирают» Константиновку

Ведомости

Сейчас российская армия почти полностью взяла под контроль Константиновку в Донецкой народной республике. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений страны.

«Наши вот ребята сейчас добирают практически Константиновку», – сказал глава государства.

17 июня Минобороны РФ сообщало, что штурмовые подразделения группировки «Юг» заняли 96 зданий в Константиновке и продолжают вести бои в юго-западной части города.

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