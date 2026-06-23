Путин: ДНР и ЛНР действовали в рамках норм ООН при провозглашении независимости

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для проведения мирных переговоров по Украине ВСУ должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. По словам представителя Кремля, после этих действий наступит прекращение огня и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными.