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Путин: ДНР и ЛНР действовали в рамках норм ООН при провозглашении независимости

Ведомости

Донецкая и Луганская народные республики действовали в рамках норм Организации Объединенных Наций (ООН), когда провозгласили независимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных академий и вузов силовых структур в Кремле.

«Первая статья устава ООН гласит – каждый народ имеет право на самоопределение. Вот люди, проживающие на Донбассе в ДНР, ЛНР, воспользовались своим правом, предоставленным им международным правом, уставом ООН. Объявили о независимости», – сказал он.

4 июня глава государства говорил, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации. Он отмечал, что ВСУ не хватает личного состава, ежемесячные потери составляют 40 000 человек. Российская армия уже взяла под контроль ЛНР, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области, перечислял Путин.

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для проведения мирных переговоров по Украине ВСУ должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. По словам представителя Кремля, после этих действий наступит прекращение огня и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными.

11 мая 2014 г. в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе ДНР и ЛНР. За самоопределение в первом регионе проголосовали 89,7% избирателей, во втором – 96,2%. 12 мая 2014 г. был провозглашен государственный суверенитет народных республик.

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