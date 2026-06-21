Путин проведет совещания по авиации и встречу с выпускниками военных вузов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. По словам представителя Кремля, участие президента в памятной церемонии является традицией Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.