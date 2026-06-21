Путин проведет совещания по авиации и встречу с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд рабочих мероприятий, включая совещания с правительством и Советом безопасности, а также отдельное заседание, посвященное вопросам развития авиационной отрасли. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
По его словам, в графике главы государства предусмотрены встречи и совещания по ключевым направлениям государственной политики. Кроме того, президент встретится с выпускниками высших военных учебных заведений.
В рамках предстоящих мероприятий Путин также примет участие в церемонии вручения Президентскому полку ордена Жукова. Награда будет передана подразделению в связи с юбилейной датой.
19 июня в Кремле сообщили, что президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Отмечается, что встреча проходила по видеосвязи. Тема и содеражние совещания не раскрываются. Указано, что с докладом «по одному из направлений внешней политики» выступил глава МИД Сергей Лавров. В совещании с президентом участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно, Кроме того, во встрече участвовали секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. По словам представителя Кремля, участие президента в памятной церемонии является традицией Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.