Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня
Президент РФ Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, участие президента в памятной церемонии является традицией Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.
«Это день, когда действительно мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», – сказал Песков.
9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В торжествах вместе с Путиным приняли участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.
В пешей части парада прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, представители различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также военные из КНДР. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимал его министр обороны Андрей Белоусов.
Выступая на Красной площади, Путин заявил, что подвиг поколения победителей остается нравственным ориентиром для страны и вдохновляет российских военнослужащих. Президент также подчеркнул, что «победа всегда была и всегда будет за нами».