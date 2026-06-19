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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, участие президента в памятной церемонии является традицией Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.

«Это день, когда действительно мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», – сказал Песков.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В торжествах вместе с Путиным приняли участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.

В пешей части парада прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, представители различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также военные из КНДР. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимал его министр обороны Андрей Белоусов.

Выступая на Красной площади, Путин заявил, что подвиг поколения победителей остается нравственным ориентиром для страны и вдохновляет российских военнослужащих. Президент также подчеркнул, что «победа всегда была и всегда будет за нами».

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