Путин: победа всегда была и будет за нами
Победа всегда была и всегда будет за нами, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной речи в ходе парада на Красной площади.
«Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал глава государства.
Путин также заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов спецоперации. Он добавил, что российские военные противостоят силам, которые активно поддерживаются и оснащаются вооружением со стороны НАТО. «Несмотря на это, наши герои идут вперед», – отметил президент.
В Москве на Красной площади прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны в нем приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР. Командовали парадом впервые главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев, принял парад – министр обороны Андрей Белоусов.
На День Победы в столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В числе гостей – белорусский президент Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.