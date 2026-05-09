Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Путин: победа всегда была и будет за нами

Ведомости

Победа всегда была и всегда будет за нами, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной речи в ходе парада на Красной площади.

«Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал глава государства.

Путин также заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов спецоперации. Он добавил, что российские военные противостоят силам, которые активно поддерживаются и оснащаются вооружением со стороны НАТО. «Несмотря на это, наши герои идут вперед», – отметил президент.

Читайте также:Путин поздравил военных и всех россиян с Днем Победы

В Москве на Красной площади прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны в нем приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР. Командовали парадом впервые главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев, принял парад – министр обороны Андрей Белоусов.

На День Победы в столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В числе гостей – белорусский президент Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте