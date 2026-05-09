Путин рассказал, что вдохновляет бойцов спецоперации
«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО», – заявил президент России Владимир Путин на военном параде, посвященном 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
«Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции», – сказал глава государства.
Он добавил, что в ходе спецоперации российские бойцы противостоят силам, которые активно поддерживаются и оснащаются вооружением со стороны НАТО. «Несмотря на это, наши герои идут вперед», – отметил Путин.
25 апреля президент подписал три закона, направленных на оказание поддержки военнослужащим и их семьям. Президент предоставил право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях супругам погибших участников спецоперации, а также вдовам бойцов формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с мая 2014 г.