Путин подписал пакет законов в поддержку бойцов

Президент Владимир Путин подписал три закона, направленных на оказание поддержки военнослужащим и их семьям. Президент предоставил право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях супругам погибших участников спецоперации, а также вдовам бойцов формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с мая 2014 г. Это следует из соответствующего документа. В случае повторного вступления в брак право на бесплатное обучение теряется.