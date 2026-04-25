Путин подписал пакет законов в поддержку бойцов
Президент Владимир Путин подписал три закона, направленных на оказание поддержки военнослужащим и их семьям. Президент предоставил право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях супругам погибших участников спецоперации, а также вдовам бойцов формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с мая 2014 г. Это следует из соответствующего документа. В случае повторного вступления в брак право на бесплатное обучение теряется.
Президент также одобрил закон, согласно которому преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата предоставляется сотрудникам, вернувшимся на прежнюю работу после приостановки трудового договора. Это касается случаев призыва на военную службу по мобилизации, направления в Росгвардию по мобилизации или заключения контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.
При ранении сотрудника Росгвардии двое его близких родственников смогут бесплатно добраться до места лечения и вернуться обратно. Оплату проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом получат родители, супруги, дети, братья и сестры.
Участники СВО, а также их дети с декабря 2022 г. могут поступить в вузы по отдельной квоте на программы бакалавриата и специалитета, согласно закону об образовании. Ежегодно вузы устанавливают для них отдельную квоту размером не менее 10% от общего объема бюджетных мест.