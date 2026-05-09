Путин поздравил военных и всех россиян с Днем Победы

Путин поздравил военных и всех россиян с Днем ПобедыПрезидент отметил подвиг советского народа и подчеркнул, что судьбу страны во все времена вершат люди
Президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади 9 мая. Выступление длилось восемь с половиной минут.
Глава государства отметил, что подвиг советского народа никогда не будет забыт: именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас страну и весь мир. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях «для нас дело чести», сказал президент.
«Советский народ положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат нес колоссальные потери. Колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы стали воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности, он увенчал себя великой славой», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что победа «была завоевана, выстрадана и одержана». По его словам, память о ней живет в семейных историях и в сердцах новых поколений.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на любые изменения в технике и способах ведения боя, главное остается неизменным. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Бойцы специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед.
«Судьбу страны вершат люди, – сказал Путин. – Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания».
Особенно Путин отметил и роль российских ученых и инженеров, которые создают передовые уникальные образцы вооружения и разворачивают их массовое производство.
«У нас общая цель. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе, – заявил Путин. – Победа всегда была и всегда будет за нами».