Главная / Общество /

На Красной площади начался парад в честь 81-й годовщины Победы

Командует парадом главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев
Ведомости

На Красной площади в Москве начался парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны в нем принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР.

Командует парадом впервые главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимает парад – министр обороны Андрей Белоусов.

На День Победы в столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Фото.

Как украсили Москву ко Дню Победы

День Победы / Фото

В числе гостей – белорусский президент Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В 2026 г. организаторы парада на Красной площади внесли коррективы в формат мероприятия. Отменено участие колонны боевой техники, а также прохождение воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ.

Авиационная часть состоится: над Москвой пролетят пилотажные группы, а в завершение Су-25 нарисуют в небе российский триколор.

