На Красной площади начался парад в честь 81-й годовщины Победы

На Красной площади в Москве начался парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны в нем принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР.