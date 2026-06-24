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Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114 очень хорошим. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития авиации в Подмосковье.

Президент подчеркнул, что Россия способна самостоятельно производить авиатехнику. Страна была вынуждена ее полностью импортозаместить, и она смогла это сделать, отметил Путин.

До совещания российский лидер осмотрел Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова». Экскурсию ему проводили глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман. Путин зашел во все самолеты и даже посидел в кабине пилота.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. 

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, импортозамещенная версия лайнера «Суперджет». МС-21-310 - базовая версия семейства среднемагистральных самолетов МС-21.

7 мая генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация рассчитывает к 2030 г. наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 SJ-100 и 12 Ил-114-300. Он выразил надежду, что в I квартале 2027 г. корпорация начнет серийно выпускать самолеты. 

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