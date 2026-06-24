Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов

До совещания российский лидер осмотрел Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова». Экскурсию ему проводили глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман. Путин зашел во все самолеты и даже посидел в кабине пилота.