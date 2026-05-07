«Ростех» планирует выпускать по 36 самолетов МС-21 к 2030 году

Чемезов уточнил, что по МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Он выразил надежду, что в I квартале 2027 г. корпорация начнет серийно выпускать самолеты. Кроме того, завершены 80% всех полетов по SJ-100. «Ростех» планирует получить сертификацию воздушного судна в 2026 г. и начать его серийный выпуск со следующего года.