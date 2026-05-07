«Ростех» планирует выпускать по 36 самолетов МС-21 к 2030 году

Ведомости

«Ростех» рассчитывает к 2030 г. наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 SJ-100 и 12 Ил-114-300. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Чемезов уточнил, что по МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Он выразил надежду, что в I квартале 2027 г. корпорация начнет серийно выпускать самолеты. Кроме того, завершены 80% всех полетов по SJ-100. «Ростех» планирует получить сертификацию воздушного судна в 2026 г. и начать его серийный выпуск со следующего года.

Глава корпорации добавил, что практически завершены испытательные сертификационные полеты Ил-114–300.

20 марта глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что сертификация МС-21 запланирована на конец 2026 г., а Ил-114-300 – на май–июнь текущего года. По его словам, испытания Ил-114-300 в целом завершены, остаются проверки по обледенению, температурным режимам и молниезащите. Сертификат на самолет планируется выдать в мае – июне.

25 декабря 2025 г. первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» сообщил, что в МС-21 вышло заместить пять ключевых систем, ранее не производившихся в России, включая системы электроснабжения, управления тормозами и кондиционирования.

