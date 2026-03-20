Сертификацию МС-21 планируют завершить к концу 2026 года

Ведомости

Сертификация российского самолета МС-21 запланирована на конец 2026 г., а регионального Ил-114-300 – на май–июнь 2026 г. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, по программе МС-21-310 выполнено около 30% летных испытаний, до конца года предстоит провести порядка 200 полетов и проверить 250 документов. «Планируем с коллегами работу завершить к концу этого года», – отметил Ядров (цитата по «РИА Новости»).

Испытания Ил-114-300 в целом завершены, остаются проверки по обледенению, температурным режимам и молниезащите. Сертификат на самолет планируется выдать в мае – июне.

25 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказывал, что в МС-21 удалось заместить пять ключевых систем, ранее не производившихся в России, включая системы электроснабжения, управления тормозами и кондиционирования.

9 февраля сообщалось, что «Аэрофлот» ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21 до 2033 г. Вице-премьер РФ Виталий Савельев отмечал, что авиация готова активно использовать отечественные самолеты.

