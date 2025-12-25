Мантуров: в МС-21 удалось импортозаместить пять ключевых систем
На самолете МС-21 удалось заместить пять ключевых систем, которые до этого не разрабатывались в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям».
Мантуров перечислил среди них систему перемещения механизации крыла, систему электроснабжения с цифровым управлением, систему предупреждения внешних угроз, систему управления тормозами колес и систему кондиционирования воздуха. По его словам, отдельные системы импортозамещенного самолета ранее серийно выпускали только по одному производителю в мире.
Первый вице-премьер добавил, что сейчас в Жуковском программу сертификационных испытаний проходят два импортозамещенных самолета МС-21. Проводится проверка аэродинамических характеристик, управляемости, устойчивости и летных параметров судна в различных режимах. Кроме того, тестируется работа бортовых систем: авионики, гидравлики, электрооборудования, систем связи и навигации. По отзывам летчиков-испытателей, системы работают штатно, самолет показывает себя с хорошей стороны.
19 декабря президент РФ Владимир Путин указал, что России нужно активнее развивать производство собственных современных самолетов. Он связал рост цен на авиабилеты с нехваткой авиационного парка, что стало следствием отказа западных компаний сотрудничать со страной.
Путин подчеркнул, что новые российские модели являются конкурентоспособными. В частности, МС-21 он назвал очень хорошей машиной, способной успешно конкурировать на мировых рынках. Глава государства также отметил необходимость создания собственного самолета для региональных перевозок и заверил, что работа в этом направлении продолжится.