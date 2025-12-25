Мантуров: в МС-21 удалось импортозаместить пять ключевых систем

Первый вице-премьер добавил, что сейчас в Жуковском программу сертификационных испытаний проходят два импортозамещенных самолета МС-21. Проводится проверка аэродинамических характеристик, управляемости, устойчивости и летных параметров судна в различных режимах. Кроме того, тестируется работа бортовых систем: авионики, гидравлики, электрооборудования, систем связи и навигации. По отзывам летчиков-испытателей, системы работают штатно, самолет показывает себя с хорошей стороны.