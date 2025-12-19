Путин заявил о необходимости наращивать производство отечественных самолетов

Президент подчеркнул, что новые российские модели являются конкурентоспособными. В частности, МС-21 он назвал очень хорошей машиной, способной успешно конкурировать на мировых рынках, а Superjet 100 – полностью локализованным российским самолетом. Также Путин заявил о необходимости создания собственного воздушного судна для региональных перевозок и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.