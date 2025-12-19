Путин заявил о необходимости наращивать производство отечественных самолетов
России необходимо активнее развивать производство собственных современных самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года». По его словам, рост цен на авиабилеты отчасти связан с нехваткой авиационного парка, что стало следствием отказа западных компаний сотрудничать с Россией.
Путин отметил, что прекращение поставок зарубежных самолетов подрывает репутацию иностранных производителей, но одновременно стимулирует развитие отечественной авиационной промышленности. Он напомнил, что уже призывал делать ставку на закупку российских воздушных судов, хотя раньше казалось проще и дешевле приобретать иностранную технику.
Президент подчеркнул, что новые российские модели являются конкурентоспособными. В частности, МС-21 он назвал очень хорошей машиной, способной успешно конкурировать на мировых рынках, а Superjet 100 – полностью локализованным российским самолетом. Также Путин заявил о необходимости создания собственного воздушного судна для региональных перевозок и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.
18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о закупке российских самолетов.