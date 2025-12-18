Газета
Лукашенко договорился с Путиным о закупке российских самолетов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о закупке российских самолетов. Об этом он заявил на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко также прокомментировал предложение США о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа». По его словам, американская сторона предлагала отменить ограничения, однако он сказал им «не снимайте».

«У нас, если раньше самолета два–три стояли на стоянке в аэропорту, сегодня все летают и не хватает их. Мы вот с Путиным договорились, мы купим российские самолеты. Давние, которые уже отработаны, хорошие самолеты. И будем перевозить людей», – сказал Лукашенко (цитата по ТАСС).

10 ноября Лукашенко отмечал, что Белоруссия не нуждается в российских ракетах «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон». По его словам, укрепление обороноспособности страны остается приоритетным и актуальным вопросом.

В конце октября глава Белоруссии также подтверждал, что ракетный комплекс «Орешник» начнет нести боевое дежурство в декабре. Позднее он уточнял, что комплекс не будет размещен стационарно: его планируется перемещать между различными позициями, что позволит при необходимости наносить удары с заранее определенных точек.

