Главная / Политика /

Лукашенко: Белоруссии не нужны «Буревестник» и «Посейдон»

Ведомости

Белоруссия не нуждается в ракетах «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон». Стране необходимо разрабатывать собственные вооружения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, передает «БелТа».

««Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно. Потому что этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока – он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?» – отметил он.

В ходе мероприятия он отметил, что укрепление обороноспособности государства является приоритетным и актуальным вопросом. Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии реагируют на обстановку. В этой связи президент республики напомнил, что благодаря хорошим отношениям с Россией Белоруссия располагает тактическим ядерным оружием.

Песков: решение отправить «Орешник» в Белоруссию было принято уже полгода назад

Политика / Международные отношения

По словам Лукашенко, когда речь идет об обороноспособности страны, полагаться только на такие виды вооружения, как «Орешник» и тактическое ядерное оружие, нельзя.

31 октября белорусский лидер подтвердил, что «Орешник» начнет нести боевое дежурство в декабре.

10 ноября Лукашенко рассказал, что «Орешник» не будет установлен стационарно на территории Белоруссии. По его словам, комплекс будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции.

