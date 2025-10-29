Газета
Главная / Политика /

Песков: решение отправить «Орешник» в Белоруссию было принято уже полгода назад

Решение Москвы разместить новейшую ракету средней дальности «Орешник» в Белоруссии было принято уже полгода назад, когда президент РФ Владимир Путин был в Минске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И Путин дал объяснение. В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров. И там об этом шла речь», – сказал он.

6 декабря 2024 г. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

В тот же день президент РФ заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, ракета будет параллельно поступать на вооружение ВС России и Белоруссии.

1 августа Путин сообщал, что первый серийный комплекс «Орешник» произведен в России, а российские и белорусские специалисты уже выбрали площадку для его размещения в Белоруссии. Еще в июле Лукашенко заявлял, что «Орешник» будет размещен в стране к концу 2025 г.

