«Аэрофлот» ведет переговоры о закупке 200 МС-21 до 2033 года

В этот же день вице-премьер Денис Мантуров рассказал «Ведомостям», что на МС-21 вышло заместить пять ключевых систем, которые до этого не разрабатывались в России. Среди них он назвал системы перемещения механизации крыла, электроснабжения с цифровым управлением, предупреждения внешних угроз, управления тормозами колес, а также кондиционирования воздуха.