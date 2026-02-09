Газета
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» ведет переговоры о закупке 200 МС-21 до 2033 года

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» заказала 18 самолетов российского производства МС-21 и ведет переговоры относительно закупки еще 200 лайнеров до 2033 г. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, авиация готова активно использовать отечественные самолеты. Уже сертифицирован Ту-214 и на финальной стадии сертификации находится Ил-114. Интенсивно проводятся сертификационные полеты «Суперджетов» и МС-21 с российскими двигателями ПД-8 и ПД-14.

Савельев напомнил, что 4 февраля на Национальном авиационном инфраструктурном салоне NAIS-2025 S7 Group, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали документ о поставке 100 самолетов Ту-214.

Мантуров считает, что на парк зарубежных самолетов ориентироваться нельзя

Бизнес / Транспорт

25 декабря 2025 г. генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о планах завершить сертификацию МС-21 к концу 2026 г.

В этот же день вице-премьер Денис Мантуров рассказал «Ведомостям», что на МС-21 вышло заместить пять ключевых систем, которые до этого не разрабатывались в России. Среди них он назвал системы перемещения механизации крыла, электроснабжения с цифровым управлением, предупреждения внешних угроз, управления тормозами колес, а также кондиционирования воздуха.

