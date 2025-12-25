Мантуров считает, что на парк зарубежных самолетов ориентироваться нельзя

Первый вице-премьер добавил, что ответ на вопрос о том, будет ли одна модификация самолета или две, но с одинаковой дальностью полета, даст рынок. По его словам, сейчас нельзя перейти на короткую версию, так как по ней нужно провести НИОКР и испытания. Это займет время примерно до 2029 г. Столько же потребуется для снижения веса базовой версии самолета. Касательно эксплуатантов, у них средняя дальность полета составляет 3000 км, поэтому даже с сокращенной дальностью МС-21 сможет удовлетворить их запрос.