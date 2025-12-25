Мантуров считает, что на парк зарубежных самолетов ориентироваться нельзя
Имеющийся парк зарубежных самолетов позволяет совершать полеты на Дальний Восток и, скорее всего, позволит это делать и дальше. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью «Ведомостям». Но ориентироваться на это нельзя.
«Поэтому мы будем уникальной страной, где для самолетов выпускаются все элементы», – подчеркнул он.
Мантурова спросили об отношении будущих эксплуатантов к тому, что базовый МС-21 не сможет летать так далеко, как было заявлено изначально, и о планах вернуть базовую версию судна к исходным параметрам по дальности. Он подтвердил, что такой план есть, но снижение веса и добавление километров придется примерно на момент, когда появится укороченная версия, которая сразу в базе получит дальность более 5000 км.
Первый вице-премьер добавил, что ответ на вопрос о том, будет ли одна модификация самолета или две, но с одинаковой дальностью полета, даст рынок. По его словам, сейчас нельзя перейти на короткую версию, так как по ней нужно провести НИОКР и испытания. Это займет время примерно до 2029 г. Столько же потребуется для снижения веса базовой версии самолета. Касательно эксплуатантов, у них средняя дальность полета составляет 3000 км, поэтому даже с сокращенной дальностью МС-21 сможет удовлетворить их запрос.
19 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее развивать производство собственных современных самолетов. Глава государства связал рост цен на авиабилеты с нехваткой авиационного парка, что является следствием отказа западных компаний сотрудничать с РФ.
Путин подчеркнул, что новые российские модели являются конкурентоспособными. К примеру, МС-21 он назвал очень хорошей машиной, которая способна успешно конкурировать на мировых рынках. Президент указал и на необходимость создания собственного самолета для региональных перевозок и заверил, что работа в этом направлении продолжится.