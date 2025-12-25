Чемезов: выручка «Ростеха» превысит 4 трлн рублей в 2025 году

11 ноября исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что наблюдательный совет корпорации утвердил стратегию развития до 2036 г. Базовый сценарий предполагает, что к 2030 г. выручка корпорации составит 6 трлн руб., а к 2036 г., по среднеоптимистичному сценарию, превысит 7 трлн руб. Не менее половины выручки обеспечит гражданская продукция. Компания приблизилась к этой цели в 2022 г., когда ее доля достигла 47%. В прошлом году она упала до 31%.