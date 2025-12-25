Чемезов: выручка «Ростеха» превысит 4 трлн рублей в 2025 году
Выручка «Ростеха» по результатам 2025 г. ожидается на уровне более 4 трлн руб. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.
Чемезов также уточнил, что компания рассчитывает на завершение сертификации импортозамещенного самолета SJ-100 в первом полугодии 2026 г. и собирается передать авиакомпаниям 12 новых машин в следующем году. По его словам, сертификацию МС-21 планируется завершить к концу 2026 г.
11 ноября исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что наблюдательный совет корпорации утвердил стратегию развития до 2036 г. Базовый сценарий предполагает, что к 2030 г. выручка корпорации составит 6 трлн руб., а к 2036 г., по среднеоптимистичному сценарию, превысит 7 трлн руб. Не менее половины выручки обеспечит гражданская продукция. Компания приблизилась к этой цели в 2022 г., когда ее доля достигла 47%. В прошлом году она упала до 31%.
В развитии гражданского производства Евтушенко отметил расширение продуктового ряда и выход на новые рынки, в том числе станкостроение, радиоэлектронную промышленность и роботизацию. В 2030 г. уровень рентабельности «Ростеха» по чистой прибыли по группе должен достигнуть 5,6%, к 2036 г. – 7,9%. Сейчас он оценивается в 2–3%.