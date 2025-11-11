«Ростех» утвердил стратегию развития госкорпорации до 2036 года
Евтушенко уточнил, что новый документ приведет к изменению почти всех бизнес-процессов «Ростеха» и обновлению его структуры. По его словам, базовый сценарий предполагает, что к 2030 г. выручка корпорации составит 6 трлн руб., а к 2036 г., по среднеоптимистичному сценарию, превысит 7 трлн руб. Не менее половины выручки должна обеспечить гражданская продукция. Компания приблизилась к этой цели в 2022 г., когда ее доля достигла 47%. В 2024 г. она снизилась до 31% «в силу известных событий».
В развитии гражданского производства исполнительный директор «Ростеха» выделил расширение продуктового ряда и выход на новые рынки, в частности станкостроение, радиоэлектронную промышленность и роботизацию. В 2030 г. уровень рентабельности корпорации по чистой прибыли по группе должен составить 5,6%, к 2036 г. – 7,9%. Сейчас он оценивается в 2–3%.
Евтушенко назвал приемлемым уровнем рентабельности военного производства 5–10%. Он указал, что военное производство включает не только гособоронзаказ, но и экспортное направление. Стратегия развития также учитывает возможность прекращения боев на Украине.
10 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» сообщил, что в стратегии развития госкорпорации до 2036 г. зафиксированы ее цели, видение компании и миссия. Он отметил, что фокус в документе сделан на научно-технологическое развитие в военной и гражданской сфере.