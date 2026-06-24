Никитин назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой
Ситуация с обеспечением российских авиакомпаний авиационным топливом остается стабильной, критических рисков нет. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая», – сказал Никитин журналистам. По его словам, Минтранс совместно с представителями топливно-энергетического комплекса ведет ежедневную работу по обеспечению авиаперевозчиков необходимыми объемами топлива.
С 1 июня в России действует запрет на экспорт авиационного керосина, который продлится до 30 ноября 2026 г. Мера была введена для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Ограничения не распространяются на топливо в технологических емкостях воздушных судов, оформленные до ограничений партии авиакеросина и поставки по межправительственным соглашениям.
24 июня вице-премьер РФ Виталий Савельев, отвечая на вопрос о том, есть ли сложности с авиационным керосином, заявил, что российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию. По его словам, перевозчики не меняют график полетов и не отказывают пассажирам в перевозке.