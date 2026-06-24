Никитин назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой

С 1 июня в России действует запрет на экспорт авиационного керосина, который продлится до 30 ноября 2026 г. Мера была введена для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Ограничения не распространяются на топливо в технологических емкостях воздушных судов, оформленные до ограничений партии авиакеросина и поставки по межправительственным соглашениям.