Савельев: авиакомпании РФ работают штатно, сложностей с керосином нет
Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли сложности с авиационным керосином.
«Пока все работают по расписанию», – заявил Савельев. По его словам, авиакомпании не меняют график полетов и не отказывают пассажирам в перевозке. При этом отдельные сложности с логистикой существуют, но они решаются.
С 1 июня в России действует временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 г. Мера была введена для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива. Ограничения не распространяются на топливо, находящееся в технологических емкостях воздушных судов, партии авиакеросина, оформленные до введения запрета, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.
Еще со 2 апреля до 31 июля действует запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ограничение направлено на обеспечение внутреннего рынка топливом. 23 июня вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что кабмин рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива из России.