Савельев: авиакомпании РФ работают штатно, сложностей с керосином нет

С 1 июня в России действует временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 г. Мера была введена для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива. Ограничения не распространяются на топливо, находящееся в технологических емкостях воздушных судов, партии авиакеросина, оформленные до введения запрета, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.