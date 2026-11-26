Минцифры предложило создать платформу для поиска уязвимостей в российском ПО
В России следует создать открытую для специалистов по информационной безопасности платформу, которая позволит выявлять уязвимости в отечественном программном обеспечении (ПО). Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на Tadviser Summit, передает ТАСС.
По его словам, искусственный интеллект (ИИ) уже стал реальным инструментом для кибератак, что создает дополнительные риски для России. Страна переходит на собственное ПО, значительная часть которого содержит открытые компоненты. Их исходный код доступен для анализа, в том числе с помощью больших языковых моделей, отметил министр.
Шадаев считает, что российским специалистам необходимо использовать отечественные и открытые ИИ-модели для упреждающего поиска слабых мест в программных продуктах. Для этого предлагается создать единую платформу и привлечь к работе широкое сообщество специалистов.
В ночь с 1 на 2 ноября произошла кибератака на хостинг-провайдер Beget. Она привела к потере данных облачной инфраструктуры. Инженеры провайдера занимались ручной настройкой оборудования непосредственно в дата-центрах. 6 ноября в компании заявили, что Beget восстановил более 60% хостинга. Файловые бэкапы VPS сохранились только для половины пользователей, облачная инфраструктура уничтожена. По данным компании, восстановить все данные VPS невозможно.
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