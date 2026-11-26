24 ноября The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям. Ограничения могут затронуть страны ЕС, Китай и еще 14 государств.