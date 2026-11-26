Bloomberg: Китай может не ответить на новые пошлины Трампа
Пекин вряд ли будет принимать ответные меры против новых американских пошлин, пишет Bloomberg.
Угроза повышения ставок показывает, что Вашингтон хочет сохранить определенное влияние на Пекин.
24 ноября The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям. Ограничения могут затронуть страны ЕС, Китай и еще 14 государств.
Самые высокие ставки предусмотрены для Китая – до 40%. Для Вьетнама пошлины составят до 35%, а в отношении остальных торговых партнеров будут действовать ставки в размере 20% или 25%.
Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин говорил «Ведомостям», что новый этап введения торговых пошлин Соединенными Штатами был во многом ожидаем. Вашингтон уже вел отраслевые расследования, по итогам которых возможно введение дополнительных ограничений.