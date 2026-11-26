Крым остался без электричества из-за аварий за пределами полуострова
Крым остался без электроснабжения из-за аварии за пределами полуострова. Об этом сообщило «Крымэнерго» в мессенджере Мах.
«Крымэнерго» рекомендовало жителям полуострова выключить электроприборы из сети, чтобы избежать их повреждения.
На данный момент энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.
20 ноября временно ограничили подачу электроэнергии в 12 районах и семи городах Крыма. Как уточнили в «Крымэнерго», ограничения введены по команде федерального системного оператора республики.
8 ноября на всей территории Крыма также действовали ограничения потребления электричества. 4 ноября в результате атаки Украины по энергетической инфраструктуре в Крыму и Севастополе отключили электроснабжение. Энергетики приступили к проведению аварийно-восстановительных работ, а для скорейшей ликвидации последствий ввели графики временного отключения потребления и подключили социально значимые объекты к резервным источникам питания.