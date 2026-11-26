8 ноября на всей территории Крыма также действовали ограничения потребления электричества. 4 ноября в результате атаки Украины по энергетической инфраструктуре в Крыму и Севастополе отключили электроснабжение. Энергетики приступили к проведению аварийно-восстановительных работ, а для скорейшей ликвидации последствий ввели графики временного отключения потребления и подключили социально значимые объекты к резервным источникам питания.