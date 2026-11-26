Путин и Токаев прибыли на конференцию AI Journey
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в штаб-квартиру Сбербанка в Москве, где проходит XI Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что оба президента выступят на конференции. Перед этим главам государств расскажут об основных направлениях развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). В рамках мероприятия Путин также пообщается с молодыми специалистами в области ИИ.
Токаев прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 25 ноября по приглашению российского лидера. В ходе состоявшейся в Кремле встречи Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд.
Международная конференция AI Journey 2026 проходит с 26 по 28 ноября. В прошлом году в рамках мероприятия Путину представили первого отечественного антропоморфного робота, интеллектуальных помощников на базе «ГигаЧата» и нейросеть «Алиса AI» от «Яндекса».