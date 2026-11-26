19 ноября Ямпольская объяснила сокращение произведений классиков в школьных учебниках литературы ограничениями по объему и весу учебных пособий. Так она прокомментировала ситуацию с сокращенным стихотворением Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса. По словам Ямпольской, речь о действующей авторской линейке учебников, которая постепенно выводится из использования. В федеральной рабочей программе для третьего класса стихотворение «Зимний вечер» отсутствует, а в пятом классе оно представлено полностью. Ранее стало известно, что из учебника исключили четверостишие, в котором Пушкин обращается к няне Арине Родионовне со словами «Выпьем, добрая подружка» и «Выпьем с горя; где же кружка?».