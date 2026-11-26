Ямпольская: все значимые произведения Пушкина остались в школьной программеПятиклассники будут изучать «Зимний вечер» без сокращений
С 1 сентября 2027 г. в школы поступят единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов и системы среднего профессионального образования (СПО). Все значимые классические произведения остались в программе, сообщила советник президента Елена Ямпольская по итогам заседания научно-методического совета при Минпросвещения.
«Никаких революций никто не производил. Более того, даже создавая сейчас единые государственные учебники для основной школы, мы обходимся без изменений в Федеральном государственном образовательном стандарте», – уточнила Ямпольская.
Уточнения в программе являются точечными, а часть нового материала дается с пометками – для расширения кругозора, углубленного изучения или сопоставления произведений одного автора.
Творчество Пушкина теперь представлено во всех классах. В начальной школе это сказки и небольшие отрывки, в пятом классе без сокращений дан «Зимний вечер». В седьмом классе изучаются «Полтава», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка», в восьмом – «Капитанская дочка» и «Моцарт и Сальери», в девятом – «Медный всадник», «Евгений Онегин» и большое количество стихотворений.
В старшей школе Пушкин впервые появляется в разделе «Круг чтения». В 11 классе школьники будут читать записку «О народном воспитании» и стихотворение «Клеветникам России». Ямпольская назвала такое «композиционное кольцо» украшением учебников и полезным для детей и юношества.
19 ноября Ямпольская объяснила сокращение произведений классиков в школьных учебниках литературы ограничениями по объему и весу учебных пособий. Так она прокомментировала ситуацию с сокращенным стихотворением Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса. По словам Ямпольской, речь о действующей авторской линейке учебников, которая постепенно выводится из использования. В федеральной рабочей программе для третьего класса стихотворение «Зимний вечер» отсутствует, а в пятом классе оно представлено полностью. Ранее стало известно, что из учебника исключили четверостишие, в котором Пушкин обращается к няне Арине Родионовне со словами «Выпьем, добрая подружка» и «Выпьем с горя; где же кружка?».