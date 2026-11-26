Власти Непала опубликовали объявления, в которых указаны имена около 4000 пропавших без вести во время августовских наводнений, в том числе 623 иностранных граждан, и попросили представить возражения или исправления до официального объявления результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Рама Бахадура. Его слова передает агентство Agence France-Presse (AFP).