AFP: Непал объявит погибшими 4000 пропавших после наводнения
Власти Непала опубликовали объявления, в которых указаны имена около 4000 пропавших без вести во время августовских наводнений, в том числе 623 иностранных граждан, и попросили представить возражения или исправления до официального объявления результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Рама Бахадура. Его слова передает агентство Agence France-Presse (AFP).
Имена других пропавших без вести Непал может объявить после проведения дополнительной проверки. Правительство опубликует заявление после завершения юридических процедур.
Агентство добавило, что в прошлом месяце власти Непала приняли новый закон, согласно которому период ожидания перед объявлением погибших после стихийных бедствий снизился с 12 лет до шести недель.
AFP отмечает, что на данный момент семьям передали только 112 тел погибших. Всего в результате наводнения погибли более 1400 человек, а более 5500 числятся пропавшими без вести.
26 августа в Непале на реке Бхотекоши произошло наводнение, пришедшее со стороны Тибета. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции.