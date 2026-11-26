Россияне заняли второе место среди иностранных покупателей золота в Дубае
Российские туристы заняли второе место среди иностранцев, приобретающих золото в Дубае, уступив гражданам Индии. На россиян пришлось 10% от общего числа туристов, покупающих драгоценный металл в городе, следует из доклада Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Его данные передает «Прайм».
Лидерами по покупкам золота среди иностранных туристов стали граждане Индии (14%), третье место заняли британцы (9%). На граждан США пришлось 4%, Австралии – 2%. Значительную долю покупателей также составили туристы из соседних государств Персидского залива.
Основной причиной покупки золота в Дубае респонденты назвали его качество (65%). Еще 28% опрошенных отметили уникальный дизайн изделий, 26% – возможность возврата НДС.
При этом 59% опрошенных туристов назвали приобретение золота одним из ключевых стимулов для посещения Дубая. Покупка драгоценного металла стала основной целью поездки для 19% женщин и 8% мужчин. Наиболее востребованными среди туристов ювелирными изделиями оказались кольца. Иностранцы предпочитали приобретать золото непосредственно в магазинах, а не через интернет.
WGC также провел опрос среди 3000 жителей Дубая, Шарджи и Абу-Даби. Около 90% респондентов выразили заинтересованность в покупке золотых украшений местного производства. Основными препятствиями для приобретения изделий стали их стоимость, дополнительные сборы и сомнения в чистоте драгоценного металла.
«Ведомости» писали, что в октябре золото на мировом рынке подешевело на 6%: цена декабрьского фьючерса на Comex опустилась до $3889,5 за унцию. Для октября это максимальное падение с 2008 г. Только 30 октября котировки снизились на 3,5%, до минимума с начала 2026 г. Как писало Bloomberg, давление на металл оказали обвал акций технологических компаний в США и сообщения о новых усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, снизившие спрос на защитные активы.