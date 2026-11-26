«Ведомости» писали, что в октябре золото на мировом рынке подешевело на 6%: цена декабрьского фьючерса на Comex опустилась до $3889,5 за унцию. Для октября это максимальное падение с 2008 г. Только 30 октября котировки снизились на 3,5%, до минимума с начала 2026 г. Как писало Bloomberg, давление на металл оказали обвал акций технологических компаний в США и сообщения о новых усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, снизившие спрос на защитные активы.