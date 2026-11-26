Парламент Франции не согласовал социальный бюджет на 2027 год
Смешанная комиссия национального собрания и сената Франции не смогла согласовать компромиссный вариант бюджета системы социального обеспечения на 2027 г. Теперь законопроект повторно рассмотрят обе палаты парламента, сообщило Национальное собрание.
Депутаты и сенаторы не пришли к единому мнению по документу, поэтому он будет вынесен на второе чтение.
Социальный бюджет является частью общего финансового плана страны на 2027 г. Его обсуждение проходит на фоне разногласий вокруг предложенных правительством мер экономии, направленных на сокращение бюджетного дефицита.
Национальное собрание до этого отклонило правительственный проект бюджета. Сенат, в свою очередь, выступил против части предложенных мер сокращения расходов и поддержал продолжение пенсионной реформы, которую не одобрили депутаты. Повторное обсуждение законопроекта в Национальном собрании должно начаться 7 декабря.
В конце сентября кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страна больше не может продолжать финансовую помощь Украине из-за состояния государственных финансов. Она подчеркнула, что ее позиция не означает отказа от поддержки Украины.
3 сентября стало известно, что дефицит бюджета Франции за первое полугодие 2026 г. достиг 106,8 млрд евро, а по итогам 2025 г. он составлял 5,1% ВВП.