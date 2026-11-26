Ямпольская: учебники по иностранным языкам должны стать едиными
За содержанием учебников по иностранным языкам нужно обязательно следить, считает советник президента РФ, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская. Поэтому она думает, что «сейчас во весь рост стоит задача сделать новые и, надеюсь, единые учебники по иностранным языкам».
«Они должны давать ребенку возможность хорошо, качественно овладеть языком, но при этом они не должны быть западноцентричными, если мы говорим об учебниках английского, французского, немецкого языков», – заявила Ямпольская в беседе с журналистами.
Единые учебники уже ввели по ряду предметов. В августе 2024 г. в Москве представили линейку учебников по мировой и российской истории для 5–9-х классов, а также колледжей и техникумов. С сентября обучение по ним начали школьники ряда регионов, а в 2025/26 учебном году эти книги появились во всех школах страны. В апреле этого года Минпросвещения включило учебники по обществознанию для 9-го, 10-го и 11-го классов под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в федеральный перечень. С 1 января 2027 г. начнется апробация единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов. Их внедрение в школах намечено на 1 сентября того же года. К 2028 году Минпросвещения планирует подготовить единые учебники по музыке и ИЗО.