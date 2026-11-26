Единые учебники уже ввели по ряду предметов. В августе 2024 г. в Москве представили линейку учебников по мировой и российской истории для 5–9-х классов, а также колледжей и техникумов. С сентября обучение по ним начали школьники ряда регионов, а в 2025/26 учебном году эти книги появились во всех школах страны. В апреле этого года Минпросвещения включило учебники по обществознанию для 9-го, 10-го и 11-го классов под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в федеральный перечень. С 1 января 2027 г. начнется апробация единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов. Их внедрение в школах намечено на 1 сентября того же года. К 2028 году Минпросвещения планирует подготовить единые учебники по музыке и ИЗО.