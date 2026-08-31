Как новые учебники всеобщей истории меняют взгляд на Россию и Запад

Отдельно рассматривается политика США в отношении коренного населения и чернокожих. Переселение пяти индейских племен при президенте Эндрю Джексоне авторы называют «насильственной депортацией»: во время «дороги слез» умер каждый четвертый ее участник, а племя семинолов, отказавшееся покидать свои земли, было почти полностью уничтожено американской армией. К началу XX в., согласно учебнику, произошла глобализация и одновременно «европеизация» международных отношений, но вместе с этим усиливались противоречия между крупнейшими державами. Авторы пишут о формировании двух военно-политических блоков, противостояние между которыми постоянно усиливалось. Отдельно упоминаются мирные конференции в Гааге в 1899 и 1907 гг. Курс завершается началом нового периода мировой истории: 1 августа 1914 г. началась Первая мировая война.