Как новые учебники всеобщей истории меняют взгляд на Россию и Запад

Как новые учебники всеобщей истории меняют взгляд на Россию и ЗападВ них европейская модернизация показана не только как история прогресса
- Помощники Европы
- Двуличный Запад
- Чем отличилась Россия
- Новые процессы
- Осуждение колониализма
- Новые трактовки
С 1 сентября ученики 8-х и 9-х классов будут учиться по новым учебникам всеобщей истории. Их авторами стали помощник президента Владимир Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. В аннотациях к обоим изданиям отдельно говорится, что в них большое значение уделяется «интеграции событий отечественной и зарубежной истории», а одним из результатов обучения должно стать понимание места России в мире и вклада ее народов и культуры в общую историю. «Ведомости» ознакомились с содержанием учебников.
Помощники Европы
Одна из центральных линий учебника для 8-го класса – это объяснение того, как Европа превратилась в наиболее развитый и влиятельный регион мира. Авторы отмечают, что примерно до XVI в. по ряду показателей европейские страны уступали Востоку, прежде всего Китаю. Но к XVIII в. темпы развития Нидерландов, Англии, Франции и России значительно выросли. Причинами рывка называются географическое положение, политический строй, великие географические открытия, реформация и научная революция. Далее описывается начавшийся с XVI в. процесс модернизации в Западной Европе – переход от традиционного аграрного общества к индустриальному.
В XVIII в. экономическое развитие Европы ускорилось на фоне распространения капиталистических отношений, аграрной и промышленной революций, прежде всего в Англии. Мануфактурное, а затем фабричное производство постепенно приобретало все большее значение по сравнению с цеховой системой. Одновременно началась транспортная революция: улучшались дороги, строились каналы, развивалось речное сообщение, что ускоряло и удешевляло перевозки. Расширялась международная и заморская торговля, складывалось европейское разделение труда, росло значение портов, бирж, кредитов и торговли ценными бумагами.
Двуличный Запад
Работорговлю авторы называют «позорной страницей» истории XV–XIX вв. и отмечают, что лидирующие позиции в ней занимала Англия: согласно приведенным данным, до 40% рабов перевозились на английских кораблях. Отдельно описываются условия перевозки африканцев: их заковывали в кандалы и размещали на кораблях в тесноте, многие погибали от голода и жестокого обращения.
Тема рабства возникает и при рассказе об истории США: авторы пишут о массовом ввозе чернокожих рабов из Африки для работы на плантациях и притеснении коренных жителей колонистами, отнимавшими у индейцев землю.
Обращается внимание и на противоречие между идеями просвещения и существованием рабства: например, английский философ Джон Локк, рассуждавший о правах людей, по формулировке авторов, не распространял их на чернокожих и сам участвовал в работорговле.
Другой крупный сюжет – переход от Старого порядка к современному обществу. Школьники изучат эпоху Просвещения, промышленную революцию в Великобритании, образование США, Французскую революцию, якобинскую диктатуру и террор, войны революционной Франции и империю Наполеона. Французская революция рассматривается через ее противоречивые этапы, включая террор, но при этом авторы отмечают, что она «заложила основы современной цивилизации», провозгласив свободу и равенство, права человека и единые для всех законы.
Чем отличилась Россия
Россия в учебнике постоянно помещается в европейский контекст. Среди событий XVIII в. рядом с европейскими революциями и промышленным переворотом перечисляются реформы Петра I, провозглашение Российской империи, освоение Новороссии и присоединение Крыма. Россия также относится авторами к числу великих европейских держав: в заключении отмечается, что в этот круг она вошла после победы в Северной войне. Особое внимание уделяется борьбе с Наполеоном: авторы пишут, что именно Россия сыграла главную роль в противодействии попытке Франции установить гегемонию в Европе.
Новые процессы
В учебнике для 9-го класса основной темой становится модернизация XIX в. Ее первый этап связывается со странами Западной Европы, затем – с государствами так называемого молодого капитализма, к которым авторы относят США, Германию, Италию, Австрию и Россию. Единственным государством Азии, которое полноценно включилось в этот процесс, названа Япония.
Большое внимание уделяется промышленной революции и связанным с ней технологическим изменениям – развитию железных дорог и пароходства, телеграфа и телефона, радио, электричества и новых способов производства стали. Среди событий и достижений в России отдельно упоминаются первая железная дорога между Царским Селом и Павловском, первый в мире металлический нефтеналивной танкер, технология переработки нефти Владимира Шухова и изобретение радио Александром Поповым.
Осуждение колониализма
Критически описывается и колониальная политика XIX в. Колониальная экспансия рассматривается прежде всего через эксплуатацию зависимых территорий. При описании «схватки за Африку» авторы пишут о «хищнической эксплуатации» ресурсов континента иностранцами и угнетении местного населения колонизаторами. Школьникам также предлагается задуматься, могли ли представления о существовании «высшей расы» и противопоставление «цивилизованного» Запада «варварскому» Востоку служить оправданием для подчинения других государств.
Отдельно рассматривается политика США в отношении коренного населения и чернокожих. Переселение пяти индейских племен при президенте Эндрю Джексоне авторы называют «насильственной депортацией»: во время «дороги слез» умер каждый четвертый ее участник, а племя семинолов, отказавшееся покидать свои земли, было почти полностью уничтожено американской армией. К началу XX в., согласно учебнику, произошла глобализация и одновременно «европеизация» международных отношений, но вместе с этим усиливались противоречия между крупнейшими державами. Авторы пишут о формировании двух военно-политических блоков, противостояние между которыми постоянно усиливалось. Отдельно упоминаются мирные конференции в Гааге в 1899 и 1907 гг. Курс завершается началом нового периода мировой истории: 1 августа 1914 г. началась Первая мировая война.
Новые трактовки
В советских, а затем и в большинстве постсоветских изданий история Запада часто подавалась как магистральный путь развития с оговорками на «классовую борьбу», говорит доктор исторических наук профессор Общеакадемического факультета РАНХиГС Наталья Дмитриева. При этом отечественная история долгое время существовала в параллельной реальности. Теперь предпринята попытка создать у школьников синхронизированный взгляд на историческое прошлое, отметила она.
По ее словам, критика колониализма и расовой дискриминации – это наиболее чувствительный и показательный момент. В прежних школьных учебниках, особенно 1990–2000-х гг., колониализм часто подавался либо нейтрально-констатирующе, либо с акцентом на «освободительную борьбу». В то же время западная модель модернизации все равно оставалась негласным эталоном, говорит Дмитриева. В новых изданиях акценты смещены на издержки системы. В эпоху 1990-х гг. в сознании многих укоренился миф об исключительной «цивилизованности» Запада и тотальной «отсталости» России, продолжила она. Нынешняя подача материала выполняет важную воспитательную и мировоззренческую функцию, разрушая эти мифы, добавила эксперт.
Во многих странах национальная история также преподается внутри более широкого мирового контекста, поскольку именно сопоставление позволяет понять как общие закономерности, так и особенности развития отдельных государств, говорит руководитель программ направления «Развитие детей и подростков» Фонда Тимченко Павел Азырков. При этом интеграция не должна означать, что всеобщая история рассматривается исключительно через российскую оптику, добавил он. По мнению Азыркова, важно сохранять самостоятельную логику мировых процессов и показывать многообразие исторических траекторий. Если этот баланс соблюден, сопоставление событий помогает школьникам увидеть Россию не изолированно, а как участника глобальных политических, экономических и культурных изменений.
Внимание к колониализму, работорговле, расовой дискриминации и уничтожению коренных народов уделялось и в прежних учебниках, но нередко рассматривалось как отдельные негативные явления, а не существенная сторона формирования современного мира. Более последовательное включение их в рассказ о модернизации позволяет показать, что развитие промышленности, мировой торговли и западных политических институтов сопровождалось не только прогрессом, но и насилием, эксплуатацией и борьбой за ресурсы, добавил он.