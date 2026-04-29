Данилин, сославшись на главу Meta Марка Цукерберга, рассказал, что в ходе президентских выборов в Молдавии было заблокировано семь аккаунтов, 23 страницы и одна группа в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , а также 20 аккаунтов в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Они публиковали новости о геополитических событиях, касающихся Молдавии. В 2025 г. Facebook удалил около 1500 аккаунтов евроскептиков, а TikTok – более 100 000 аккаунтов за несколько месяцев перед выборами.