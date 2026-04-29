Главная / Политика /

Эксперты ЭИСИ назвали методы вмешательства Запада в выборы суверенных государств

Молдавия и Румыния стали полигоном для их отработки
Наталья Захарова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

На опыте Румынии и Молдавии Коллективный Запад создал технологию для вмешательства в выборы суверенных государств. К такому выводу пришли эксперты круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), проведенного на тему «Поддержка или вмешательство: о чем говорит опыт выборов в Румынии, Молдавии и Армении?».

Замруководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ Гарник Туманян сформулировал пять групп механик, которые использовал Европейский союз в Румынии и Молдавии, а в 2026 г. может использовать и в ходе парламентских выборов в Армении.

Первая такая механика состоит в снятие с избирательных гонок оппозиционных кандидатов. Мартынов отметил, что так за два дня до голосования в Молдавии отстранили от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова». Туманян напомнил, что в Армении уже сняли с выборов бизнесмена Самвела Карапетяна, против которого было возбуждено уголовное дело – его обвиняют в призывах к свержению власти и финансовых махинациях.

Вторая механика Коллективного Запада состоит в том, что отдельные европейские политики посещают страну перед выборами, сказал Туманян. Аршинова рассказывала, что в Молдавию прилетал президент Франции Эммануэль Макрон, экс-канцлер Германии Олаф Шольц. Туманян же отметил, что Армению посетила комиссар по евроинтеграции Марта Кос, Макрон и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ЕС и правящая партия также занимаются зачисткой информационного поля, социальных сетей и вводят цензуру в СМИ, отметил Туманян. Доцент Финансового университета и модератор круглого стола Павел Данилин привел данные, согласно которым в Молдавии перед выборами президента были закрыты 14 телеканалов и 50 СМИ. Позднее инициативе президента республики Майи Санду был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией «Патриот».

Данилин, сославшись на главу Meta Марка Цукерберга, рассказал, что в ходе президентских выборов в Молдавии было заблокировано семь аккаунтов, 23 страницы и одна группа в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также 20 аккаунтов в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Они публиковали новости о геополитических событиях, касающихся Молдавии. В 2025 г. Facebook удалил около 1500 аккаунтов евроскептиков, а TikTok – более 100 000 аккаунтов за несколько месяцев перед выборами.

Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подкупают, а результаты выборов фальсифицируют, добавил Туманян. По словам Мартынова, где-то взаимодействие с финансами происходит через НКО, а где-то напрямую, «в лоб». Он заявил, что в Молдавии имел место прямой подкуп избирателя и прямое давление на него.

Алена Аршинова отметила, что необходимо быть максимально готовым к работе Запада и атакам и на выборах в России. Она подчеркнула, что именно поэтому запрещены некоторые соцсети – они не соблюдают законодательство РФ. Аршинова отметила, что Россия вошла в избирательное поле достаточно подготовленная. По ее словам, Брюссель должен понимать, что любое вмешательство в выборы в России грозит долгим восстановлением отношений.

