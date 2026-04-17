Главная / Политика /

В ЦИК рассказали о «ценностном банкротстве» западного наблюдения за выборами

Международные институты смогут оценивать национальные голосования объективнее
Юлия Малева
Институт международного наблюдения часто используется как технология делегитимизации режима, считают эксперты
Институт международного наблюдения часто используется как технология делегитимизации режима, считают эксперты

Сейчас происходит переосмысление института международного наблюдения за выборами в связи с тем, что западные структуры, которые занимались этим вопросом, «ценностно обанкротились», заявил член Центризбиркома (ЦИК) Павел Андреев на круглом столе, организованном близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). По его словам, страны Запада закрывают глаза на то давление, которое оказывается на альтернативные демократические и оппозиционные силы внутри их стран.

Член ЦИК сообщил, что сейчас «многие страны» обращаются в РФ «за рецептами», как Россия справляется «с нашествиями европейских или североамериканских наблюдателей». «В последнее время все чаще слышу именно про европейских наблюдателей. Например, на выборах в Бангладеш [в 2024 г.] от РФ было два человека, а от Европейского союза – две сотни. Мы по своему опыту помним, как сотни наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) жаждали приехать в нашу страну и даже приезжали до какого-то момента», – сказал Андреев.

В 2021 г. в связи с пандемией ковида Россия была вынуждена ограничить общее число международных наблюдателей и предложенная БДИПЧ квота в 50 человек их не устроила, вспоминает член ЦИК. «Потому что им нужно было опять 500», – объяснил Андреев.

В сентябре 2025 г. глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным раскритиковала деятельность БДИПЧ (бюро проводит наблюдение за выборами, отслеживает соблюдение прав человека, а также предоставляет экспертную помощь, говорится на сайте ОБСЕ). В ответ президент пообещал обсудить с МИДом и депутатами обеих палат парламента вопрос участия России в этой организации. «Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит», – сказал Путин.

БДИПЧ критиковал и предшественник Памфиловой в ЦИК Владимир Чуров.

14 апреля была создана независимая Международная неправительственная ассоциация в области электорального и политического мониторинга, о запуске которой объявили в Москве в национальном центре «Россия».

Эта организация будет оценивать открытость и легитимность электоральных процессов, исходя из национальных интересов государств через организацию международных наблюдательных миссий и «трансляцию принципов уважения к суверенитету, международному праву и политическим традициям», сказано на сайте наццентра. Членами ассоциации станут эксперты, имеющие «значительный опыт» в электоральной сфере.

Ее создание поддержал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Мы приветствуем идею о создании ассоциации по мониторингу электоральных процессов, которая способна стать одним из альтернативных институтов оценки выборов в многополярном мире. Такая структура должна обеспечивать независимое и деполитизированное наблюдение в противовес западным подходам», – говорилось в его видеообращении. По словам Лаврова, такие инициативы становятся «своего рода иммунной реакцией мирового большинства на многолетнее навязывание безальтернативных стандартов развития стран вне контекста их национальных, исторических и культурных особенностей».

Одна из причин формирования новых подходов в наблюдении заключается в кризисе доверия между системами международных отношений, сказал в ходе круглого стола ЭИСИ руководитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арег Агасарян. «Тема электорального суверенитета, тема оценки избирательных систем и голосований многие годы была той самой кнопкой, на которую западные институты постоянно давили, чтобы вмешиваться во внутренние дела суверенных государств», – уверен он.

Важно оценивать выборы профессионально и неполитизированно, отмечает председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. В России, по его оценке, такая система выстроена в том числе за счет общественного наблюдения, в ходе которого ведется мониторинг всех стадий избирательного процесса.

Председатель федерального комитета партии «Процветание» Эфиопии Петрос Волдесенбет признался, что его самый лучший опыт наблюдения за выборами пришелся на президентскую кампанию в России в 2021 г. «Все было хорошо организовано. Даже люди с проблемами со здоровьем, с инвалидностью имели шанс проголосовать», – отметил он.

Запрос на подобное объединение созрел давно, считает юрист Антон Тимченко. «Дело в том, что институт международного наблюдения давно используется не как нейтральная экспертная оценка чистоты электорального процесса, а как технология делегитимизации неугодного режима», – сообщил он «Ведомостям». Предвзятость отдельных структур международного наблюдения, претендующих на монопольную истину в оценке легитимности выборов, порой видна, если сравнить их оценки избирательного процесса и выводы авторитетных региональных объединений стран Латинской Америки, Африки, СНГ, отметил эксперт.

«В этом контексте наличие альтернативного экспертного взгляда, учитывающего институциональные и страновые особенности избирательного процесса, представленного международной коалицией наблюдателей, более чем актуально», – сказал Тимченко.

«Пока что география российского электорального аудита ограничена странами СНГ и нет особых перспектив ее расширения», – отмечает электоральный юрист Олег Захаров. Формат, который мог бы действительно быть полезен всем странам, – это создание надгосударственной дискуссионной площадки, где практики разных стран будут не оцениваться, а обсуждаться как живые вариации народовластия, полагает эксперт.

