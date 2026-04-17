В ЦИК рассказали о «ценностном банкротстве» западного наблюдения за выборами

В ЦИК рассказали о «ценностном банкротстве» западного наблюдения за выборамиМеждународные институты смогут оценивать национальные голосования объективнее
Сейчас происходит переосмысление института международного наблюдения за выборами в связи с тем, что западные структуры, которые занимались этим вопросом, «ценностно обанкротились», заявил член Центризбиркома (ЦИК) Павел Андреев на круглом столе, организованном близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). По его словам, страны Запада закрывают глаза на то давление, которое оказывается на альтернативные демократические и оппозиционные силы внутри их стран.
Член ЦИК сообщил, что сейчас «многие страны» обращаются в РФ «за рецептами», как Россия справляется «с нашествиями европейских или североамериканских наблюдателей». «В последнее время все чаще слышу именно про европейских наблюдателей. Например, на выборах в Бангладеш [в 2024 г.] от РФ было два человека, а от Европейского союза – две сотни. Мы по своему опыту помним, как сотни наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) жаждали приехать в нашу страну и даже приезжали до какого-то момента», – сказал Андреев.
В 2021 г. в связи с пандемией ковида Россия была вынуждена ограничить общее число международных наблюдателей и предложенная БДИПЧ квота в 50 человек их не устроила, вспоминает член ЦИК. «Потому что им нужно было опять 500», – объяснил Андреев.
В сентябре 2025 г. глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным раскритиковала деятельность БДИПЧ (бюро проводит наблюдение за выборами, отслеживает соблюдение прав человека, а также предоставляет экспертную помощь, говорится на сайте ОБСЕ). В ответ президент пообещал обсудить с МИДом и депутатами обеих палат парламента вопрос участия России в этой организации. «Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит», – сказал Путин.
БДИПЧ критиковал и предшественник Памфиловой в ЦИК Владимир Чуров.
14 апреля была создана независимая Международная неправительственная ассоциация в области электорального и политического мониторинга, о запуске которой объявили в Москве в национальном центре «Россия».
Эта организация будет оценивать открытость и легитимность электоральных процессов, исходя из национальных интересов государств через организацию международных наблюдательных миссий и «трансляцию принципов уважения к суверенитету, международному праву и политическим традициям», сказано на сайте наццентра. Членами ассоциации станут эксперты, имеющие «значительный опыт» в электоральной сфере.
Ее создание поддержал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Мы приветствуем идею о создании ассоциации по мониторингу электоральных процессов, которая способна стать одним из альтернативных институтов оценки выборов в многополярном мире. Такая структура должна обеспечивать независимое и деполитизированное наблюдение в противовес западным подходам», – говорилось в его видеообращении. По словам Лаврова, такие инициативы становятся «своего рода иммунной реакцией мирового большинства на многолетнее навязывание безальтернативных стандартов развития стран вне контекста их национальных, исторических и культурных особенностей».
Одна из причин формирования новых подходов в наблюдении заключается в кризисе доверия между системами международных отношений, сказал в ходе круглого стола ЭИСИ руководитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арег Агасарян. «Тема электорального суверенитета, тема оценки избирательных систем и голосований многие годы была той самой кнопкой, на которую западные институты постоянно давили, чтобы вмешиваться во внутренние дела суверенных государств», – уверен он.
Важно оценивать выборы профессионально и неполитизированно, отмечает председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. В России, по его оценке, такая система выстроена в том числе за счет общественного наблюдения, в ходе которого ведется мониторинг всех стадий избирательного процесса.
Председатель федерального комитета партии «Процветание» Эфиопии Петрос Волдесенбет признался, что его самый лучший опыт наблюдения за выборами пришелся на президентскую кампанию в России в 2021 г. «Все было хорошо организовано. Даже люди с проблемами со здоровьем, с инвалидностью имели шанс проголосовать», – отметил он.
Запрос на подобное объединение созрел давно, считает юрист Антон Тимченко. «Дело в том, что институт международного наблюдения давно используется не как нейтральная экспертная оценка чистоты электорального процесса, а как технология делегитимизации неугодного режима», – сообщил он «Ведомостям». Предвзятость отдельных структур международного наблюдения, претендующих на монопольную истину в оценке легитимности выборов, порой видна, если сравнить их оценки избирательного процесса и выводы авторитетных региональных объединений стран Латинской Америки, Африки, СНГ, отметил эксперт.
«В этом контексте наличие альтернативного экспертного взгляда, учитывающего институциональные и страновые особенности избирательного процесса, представленного международной коалицией наблюдателей, более чем актуально», – сказал Тимченко.
«Пока что география российского электорального аудита ограничена странами СНГ и нет особых перспектив ее расширения», – отмечает электоральный юрист Олег Захаров. Формат, который мог бы действительно быть полезен всем странам, – это создание надгосударственной дискуссионной площадки, где практики разных стран будут не оцениваться, а обсуждаться как живые вариации народовластия, полагает эксперт.