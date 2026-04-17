Член ЦИК сообщил, что сейчас «многие страны» обращаются в РФ «за рецептами», как Россия справляется «с нашествиями европейских или североамериканских наблюдателей». «В последнее время все чаще слышу именно про европейских наблюдателей. Например, на выборах в Бангладеш [в 2024 г.] от РФ было два человека, а от Европейского союза – две сотни. Мы по своему опыту помним, как сотни наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) жаждали приехать в нашу страну и даже приезжали до какого-то момента», – сказал Андреев.