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Песков: Запад публикует много страшилок о якобы планах РФ против НАТО

По его словам, агрессия в сторону России исходит именно от Европы
Елена Вострикова

Сейчас на Западе публикуется много страшилок о якобы существующих у России против НАТО, они не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать свои цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия сейчас сталкивается с весьма агрессивной политикой со стороны европейских государств.

Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Политика / Международные отношения

«И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того», – подчеркнул Песков.

27 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров, сообщила, что одной из целей визита директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву могло быть предостережение российской стороны от от нападения на страны НАТО. По словам одного из собеседников газеты, встреча была «прежде всего направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых действий, ведущих к эскалации в отношении стран Прибалтики».

Утром 25 августа в московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги. Позднее CBS News сообщил, что на его борту находился Рэтклиф, который прибыл в Россию для встреч в Москве. 26 августа Песков заявлял, что визит Рэтклифа в столицу был связан с взаимодействием между российскими и американскими спецслужбами.