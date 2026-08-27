Песков: Запад публикует много страшилок о якобы планах РФ против НАТО

27 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров, сообщила, что одной из целей визита директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву могло быть предостережение российской стороны от от нападения на страны НАТО. По словам одного из собеседников газеты, встреча была «прежде всего направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых действий, ведущих к эскалации в отношении стран Прибалтики».