Песков: глава ЦРУ прибыл в Москву для контакта между спецслужбами

Утром 25 августа в московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги. Телеканал CBS сообщил, что на борту был Рэтклиф, который впервые в качестве в качестве главы спецслужбы прилетел в Россию для «встреч в Москве». Его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, в частности, стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.