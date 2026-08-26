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Песков: глава ЦРУ прибыл в Москву для контакта между спецслужбами

Ксения Наумчик

Визит директора ЦРУ США Джона Рэтклифа в Москву был связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете Washington Post.

В ответ на вопрос газеты о целях поездки Рэтклиффа, представитель Кремля объяснил, что речь шла о «контактах между спецслужбами».

Утром 25 августа в московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги. Телеканал CBS сообщил, что на борту был Рэтклиф, который впервые в качестве в качестве главы спецслужбы прилетел в Россию для «встреч в Москве». Его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, в частности, стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.

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Политика / Международные отношения

При этом сам Песков ранее говорил, что не располагает информацией об этом самолете и никак не стал комментировать эту новость. Кроме того, он подчеркнул, что у Кремля нет планов по встречам с представителями США.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что США призвали Украину прекратить удары беспилотниками по территории России, пока в Москве находится директор ЦРУ.

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