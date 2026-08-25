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ВШЭ: директор ЦРУ может обсуждать альтернативу договоренностям Анкориджа

Татьяна Мозолевская
Роман Романов

Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву может быть связан с активизацией российско-американского диалога по Украине и Ирану. Такое мнение высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, визит Рэтклиффа имеет большее значение, чем простое восстановление рутинных контактов между Москвой и Вашингтоном. В частности, стороны могут обсуждать возможную альтернативу договоренностям Анкориджа, в том числе американское предложение по Донбассу, о котором ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия уже заявила, что озвученные Зеленским условия неприемлемы, равно как и позиция Евротройки, но Рэтклифф, возможно, попытается как-то уточнить эти вопросы или предложить что-то еще», – сказал Суслов.

Еще одной темой переговоров, по мнению эксперта, могут стать риски эскалации между Россией и европейскими союзниками США. Суслов отметил, что европейские страны все активнее вовлекаются в конфликт на стороне Украины.

В этом контексте российская сторона, как считает эксперт, может изложить Рэтклиффу свою оценку ситуации с дальнобойными ударами. По словам Суслова, Москва будет исходить из того, что в этом противостоянии преимущество находится на стороне России.

25 августа телеканал CBS сообщил, что Рэтклиф прилетел в Россию для «встреч в Москве». Это его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы, хотя он поддерживал связь с коллегами из российской разведки.

Журналист Axios Барак Равид отметил, что США призвали Украину прекратить удары беспилотниками по территории России, пока в Москве находится директор ЦРУ.

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