Axios: США попросили Украину прекратить удары по РФ на время визита главы ЦРУ

До этого журналистка американского телеканала CBS заявила, что в Россию прилетел глава ЦРУ. По данным ее источников, у Рэтклифа запланированы «встречи в Москве». Она отметила, что это первый раз, когда он посещает России в качестве главы американской спецслужбы. Кроме того, именно директор ЦРУ прилетел на американском военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III.