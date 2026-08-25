Axios: США попросили Украину прекратить удары по РФ на время визита главы ЦРУ
США призвали Украину прекратить удары беспилотниками по территории России, пока в Москве находится директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
До этого журналистка американского телеканала CBS заявила, что в Россию прилетел глава ЦРУ. По данным ее источников, у Рэтклифа запланированы «встречи в Москве». Она отметила, что это первый раз, когда он посещает России в качестве главы американской спецслужбы. Кроме того, именно директор ЦРУ прилетел на американском военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III.
Это воздушное судно ранее зафиксировали в московском аэропорту «Внуково». Борт следовал из Риги. Он вылетел в 8:50 мск и приземлился в Москве в 10:00 мск. Данные из истории перелетов свидетельствуют, что воздушное судно прибыло в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном прилете американского самолета, сообщил, что ничего об этом не знает. Также Песков отметил, что у российских властей нет планов по встречам с представителями США.