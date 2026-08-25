Что пишут зарубежные СМИ о приземлении самолета ВВС США в Москве

Что пишут зарубежные СМИ о приземлении самолета ВВС США в МосквеИздания связывают необычный рейс с дипломатией и возможным обменом пленными
В московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. По данным «РИА Новости», борт следовал из Риги. Он вылетел в 8:50 мск и приземлился в Москве около 10:00 мск. Согласно истории перелетов, Boeing прибыл в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не располагает информацией об этом самолете, и не стал комментировать его прибытие. Позже корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой источники написала в соцсети X о том, что в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. «Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на необычный рейс.
«Reuters не удалось установить, перевозил ли самолет какой-либо груз или пассажиров. В Кремле заявили, что не располагают информацией о самолете. 23 августа воздушное судно прибыло в Ригу с американской авиабазы в Кэмп-Спрингс недалеко от Вашингтона.
Последний прямой рейс зарегистрированного в США самолета в Россию из Европы состоялся в январе этого года. На борту находились специальные посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые вели мирные переговоры с Владимиром Путиным по Украине. На прошлой неделе Кремль заявил, что информации о новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву пока нет, поскольку переговоры между США и Россией по Украине в значительной степени зашли в тупик из-за войны в Иране».
«Основная задача Globemaster III – стратегические воздушные перевозки. Обычно он используется для транспортировки личного состава, оборудования и других грузов. Благодаря этим возможностям самолет также регулярно используется для доставки групп в страны перед крупными государственными и другими дипломатическими визитами. Присутствие действующего военно-транспортного самолета ВВС США в российской столице крайне необычно и сразу привлекло внимание разведывательных служб и авиационных наблюдателей».
«Полет сразу привлек внимание, поскольку предыдущие перемещения самолета показали, что он прибыл в Ригу 23 августа из Кэмп-Спрингс, где расположена объединенная военно-воздушная база Эндрюс. База тесно связана с президентскими авиаперевозками в США, в том числе с бортом номер один. Однако наличие C-17 само по себе не означает, что на борту находился высокопоставленный американский чиновник».
«Прямые рейсы зарегистрированных в США самолетов из Европы в Россию – исключительная редкость. Последний подобный рейс состоялся в январе в рамках дипломатических переговоров. Приземление самолета произошло на фоне сохраняющейся дипломатической напряженности».
«Необычная посадка американского военно-транспортного самолета в Москве во вторник вызвала вопросы и предположения о его миссии, поскольку ни американские, ни российские власти не дали никаких объяснений его присутствию в Москве. Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, Boeing C-17A Globemaster III ВВС США приземлился в московском международном аэропорту "Внуково", прилетев напрямую из Риги».
«В последний раз зарегистрированный в США самолет прилетел из Европы в Россию в январе, когда специальные посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Поскольку C-17 Globemaster предназначен для перевозки войск и военной техники на дальние расстояния, его внезапное появление породило множество теорий. По данным The i Paper, есть предположения о возможном дипломатическом урегулировании или обмене пленными».
«В последние годы официальные лица США несколько раз посещали Россию, но неясно, летели ли на этом самолете гражданские или военные чиновники. Портал LSM.lv обратился в посольство США в Латвии с просьбой уточнить детали полета и получить дополнительную информацию, но посольство прокомментировало кратко: «полет выполнялся в рамках официальных миссий правительства США».
«На борту, предположительно, находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф для встреч в российской столице».