Что пишут зарубежные СМИ о приземлении самолета ВВС США в Москве

В московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. По данным «РИА Новости», борт следовал из Риги. Он вылетел в 8:50 мск и приземлился в Москве около 10:00 мск. Согласно истории перелетов, Boeing прибыл в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не располагает информацией об этом самолете, и не стал комментировать его прибытие. Позже корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой источники написала в соцсети X о том, что в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. «Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на необычный рейс.