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Главная / Политика /

Что пишут зарубежные СМИ о приземлении самолета ВВС США в Москве

Издания связывают необычный рейс с дипломатией и возможным обменом пленными
Елена Вострикова
Soeren Stache / TASS
Soeren Stache / TASS

В московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. По данным «РИА Новости», борт следовал из Риги. Он вылетел в 8:50 мск и приземлился в Москве около 10:00 мск. Согласно истории перелетов, Boeing прибыл в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не располагает информацией об этом самолете, и не стал комментировать его прибытие. Позже корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой источники написала в соцсети X о том, что в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. «Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на необычный рейс.

Reuters

«Reuters не удалось установить, перевозил ли самолет какой-либо груз или пассажиров. В Кремле заявили, что не располагают информацией о самолете. 23 августа воздушное судно прибыло в Ригу с американской авиабазы в Кэмп-Спрингс недалеко от Вашингтона.

Последний прямой рейс зарегистрированного в США самолета в Россию из Европы состоялся в январе этого года. На борту находились специальные посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые вели мирные переговоры с Владимиром Путиным по Украине. На прошлой неделе Кремль заявил, что информации о новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву пока нет, поскольку переговоры между США и Россией по Украине в значительной степени зашли в тупик из-за войны в Иране».

The War Zone

«Основная задача Globemaster III – стратегические воздушные перевозки. Обычно он используется для транспортировки личного состава, оборудования и других грузов. Благодаря этим возможностям самолет также регулярно используется для доставки групп в страны перед крупными государственными и другими дипломатическими визитами. Присутствие действующего военно-транспортного самолета ВВС США в российской столице крайне необычно и сразу привлекло внимание разведывательных служб и авиационных наблюдателей».

The Times of India

«Полет сразу привлек внимание, поскольку предыдущие перемещения самолета показали, что он прибыл в Ригу 23 августа из Кэмп-Спрингс, где расположена объединенная военно-воздушная база Эндрюс. База тесно связана с президентскими авиаперевозками в США, в том числе с бортом номер один. Однако наличие C-17 само по себе не означает, что на борту находился высокопоставленный американский чиновник».

The Independent

«Прямые рейсы зарегистрированных в США самолетов из Европы в Россию – исключительная редкость. Последний подобный рейс состоялся в январе в рамках дипломатических переговоров. Приземление самолета произошло на фоне сохраняющейся дипломатической напряженности».

The Week

«Необычная посадка американского военно-транспортного самолета в Москве во вторник вызвала вопросы и предположения о его миссии, поскольку ни американские, ни российские власти не дали никаких объяснений его присутствию в Москве. Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, Boeing C-17A Globemaster III ВВС США приземлился в московском международном аэропорту "Внуково", прилетев напрямую из Риги».

NDTV

«В последний раз зарегистрированный в США самолет прилетел из Европы в Россию в январе, когда специальные посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Поскольку C-17 Globemaster предназначен для перевозки войск и военной техники на дальние расстояния, его внезапное появление породило множество теорий. По данным The i Paper, есть предположения о возможном дипломатическом урегулировании или обмене пленными».

LRT

«В последние годы официальные лица США несколько раз посещали Россию, но неясно, летели ли на этом самолете гражданские или военные чиновники. Портал LSM.lv обратился в посольство США в Латвии с просьбой уточнить детали полета и получить дополнительную информацию, но посольство прокомментировало кратко: «полет выполнялся в рамках официальных миссий правительства США».

La Repubblica

«На борту, предположительно, находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф для встреч в российской столице».

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