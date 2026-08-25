Американский военно-транспортный самолет приземлился в Москве

Американский военно-транспортный самолет приземлился в МосквеВ Кремле заявили, что не располагают информацией о нем
В московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Об этом сообщили «РИА Новости».
Борт следовал из Риги. Он вылетел в 8:50 мск и приземлился в Москве в 10:00 мск. Согласно истории перелетов, Boeing прибыл в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не располагает информацией насчет этого самолета. Он никак не стал комментировать эту новость.
19 августа ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-диспетчерских службах ЕС сообщил, что разведывательный самолет США летает над акваторией Балтийского моря вблизи Калининградской области. Как отметил собеседник, истребитель Lochheed Martin F-35A Lightning II, также используемый для разведки, прилетел из Рейкьявика. До этого самолет прошел через воздушное пространство Швеции, Норвегии и Польши.