Американский военно-транспортный самолет приземлился в Москве

19 августа ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-диспетчерских службах ЕС сообщил, что разведывательный самолет США летает над акваторией Балтийского моря вблизи Калининградской области. Как отметил собеседник, истребитель Lochheed Martin F-35A Lightning II, также используемый для разведки, прилетел из Рейкьявика. До этого самолет прошел через воздушное пространство Швеции, Норвегии и Польши.